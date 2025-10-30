Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!

İstanbul'da olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.

İKİ YERİNDEN BIÇAKLANDI

DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen kavgada sopalarla hem araçlara hem birbirine saldırdılar. Kavgada Y.C.G., bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçakladı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Burak A. ve H.A., M.C.G., F.G. ve M.G.'yi hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla yaralanan Burak A., ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olaya karışanların daha öncede suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.