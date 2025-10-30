Pakistan ile Afganistan anlaştı

Afganistan ile Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelerde, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalındı.

Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan ortak yazılı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında 18-19 Ekim'de Doha'da, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim'de İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tarafların ateşkesin devamı konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esasların 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak bir üst düzey toplantıda istişare edileceği ve kararlaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, tarafların barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Afganistan ve Pakistan'ın sürece sağladığı etkin katkıların arabulucu Türkiye ve Katar tarafından takdir edildiği belirtilen açıklamada, arabulucuların kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.