        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi OKS işveren katkısı ile TES’e dönüştürülecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

        OKS işveren katkısı ile TES’e dönüştürülecek

        Otomatik katılım sisteminin (OSK) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacak. OKS'ye giriş zorunlu ancak isteyen ayrılabiliyor. TES'e katılmak ise işçi ve memur çalışanlar için zorunlu olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 31.10.2025 - 07:20 Güncelleme: 31.10.2025 - 07:20
        OKS TES'e dönüşecek
        Uzun süredir gündemde olan otomatik katılım sisteminin (OKS) tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar gelecek yıl hız kazanacak. Mevcut kanuna göre, işçi (4/a) ve memur (4/c) olarak çalışmaya başlayanların OKS’ye katılması zorunlu. Bununla birlikte dileyenler iki ay içinde cayma hakkını kullanarak OKS’den çıkabiliyorlar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Ekonomi yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yanında ikinci basamak emeklilik sistemini oluşturmak için çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulması öngörülüyor. Bununla ilgili çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta Birliği yürütüyor.

        Programa göre, SEDDK tarafından oluşturulan tamamlayıcı emeklilik sistemi modeline yönelik ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşleri alındıktan sonra üzerinde uzlaşılan modele yönelik gerekli mevzuat çalışmalarına başlanacak. 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) buna ilişkin çalışmanın 2026 yılı nisan – haziran dönemini kapsayan 2. Çeyrekte hayata geçirilmesi öngörüldü.

        TES İŞÇİ VE MEMUR İÇİN ZORUNLU OLACAK

        OKS’de çalışanlardan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlarının yüzde 3’ü oranında prim kesiliyor. Ancak şu anda OKS herkes için zorunlu değil. Her ne kadar işe başlarken işverence zorunlu olarak OKS kapsamına alınsa da isteyen sistemden ayrılabiliyor. Bu nedenle mevcut uygulamada prim kesintisi sadece OKS’yi devam ettirenlerin ücretlerinden yapılıyor.

        Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde ise işçi (4/a) ve memur (4/c) statüsünde çalışmaya başlayan 45 yaşından küçük herkes zorunlu olarak TES’e dahil edilecek. Bu nedenle, şu an OKS’de yer almayan kişiler TES’e geçildiğinde zorunlu olarak sisteme dahil edileceğinden, işçe ve memur statüsünde çalışan herkesten yüzde 3 prim kesilecek.

        KIDEM TAZMİNATI GÜNDEMDE YOK

        Önceki yıllarda tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulurken kıdem tazminatının yerine işveren kesintisi düşünüldü. Ancak, işçi sendikaları ve işveren örgütleri buna sıcak bakmadı. 2026 yılı programında da kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik bir düzenlemeye yer verilmedi.

        İŞVEREN DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

        TES’in OKS’den ayırt edici özelliği, işveren katkısını da içerecek olması. İşveren katkısının ne kadar olacağı henüz belli değil ancak başlangıçta düşük bir oranla başlanması bekleniyor. İşveren katkısı için işçi sendikaları TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in yanı sıra Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi işveren örgütlerinin de görüşlerinin alınması gerekiyor.

        OKS’DE FON ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLANACAK

        Mevcut OKS’ye yapılan eleştirilerin başında çalışanların fon seçimi konusunda söz sahibi olmaması geliyor. Yıllık programda, OKS’de fon çeşitliliğinin çalışanların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacağı ifade edildi. Bu amaçla bireysel emeklilik sistemi (BES) yönetmeliğinde mevzuat değişikliğine gidilecek.

        Programa göre, BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılmasına yönelik de düzenleme yapılacak.

        BEDELLİ ASKERLİK VE HAC İÇİN BES’TEN KISMEN PARA ÇEKİLEBİLECEK

        Diğer taraftan, BES’ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilecek. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli entegrasyon sağlanarak hazırlanan taslaklar ilgili kamu ve sektör paydaşlarının görüşlerine açılacak. Gerekli entegrasyonun sağlanması ve görüşlerin alınmasını müteakip nihai hale getirilen mevzuatın yayımı gerçekleştirilecek.

        Mevcut yönetmeliğe göre, en az beş yıl BES’e prim yatıran ve yatırdığı para toplamı aylık brüt asgari ücretin beş katından az olmayanlar, birikimlerinin yüzde 50’sine kadar para çekebiliyorlar. Buna göre, konut alımı, evlenme, eğitim veya doğal afet gerekçesiyle kısmen ödeme talebinde bulunulabiliyor. Yeni düzenleme hayata geçerse bireysel emeklilik sistemine para yatıranlar, hac ve bedelli askerlik için de hesaplarından para çekebilecekler.

