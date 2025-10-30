Uşak'ta trafik kazası! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan'ın (76) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) idaresindeki cip ile çarpıştı.
Kazada, otomobil alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T, S.K. (35) ve A.K. (39) ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Arzı Arslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf: AA