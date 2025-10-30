Habertürk
        Eda Gürkaynak: İlişkim işime engel oldu

        BloombergHt'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Eda Gürkaynak oldu. Gürkaynak, çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi. Eda Gürkaynak'ın açıklamalarından biri de ilişkisinin, işine engel olduğu konusuydu

        Giriş: 30.10.2025 - 21:27 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:27
        BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sinem Gürkaynak - Kemal Gürkaynak'ın oyuncu kızları Eda Gürkaynak oldu.

        Eda Gürkaynak, annesi Sinem Gürkaynak ile birlikte katıldığı programda çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        Eda Gürkaynak ile Birkan Sokullu, 5 yıldır birliktelik yaşıyor.

        Birkan Sokullu ile ilişkisiyle gündeme gelen Eda Gürkaynak, açıklamalarıyla dikkat çekti. Gürkaynak, Aslı Şafak’ın, "Birkan Sokullu’dan dolayı dışarıdan kapılar zaten açık gibi görünüyor?" sorusuna şu cevabı verdi; "Görülüyor tabii... İyi bir eğitim almış olmam, ailemden dolayı bazı insanları tanıyor ve ulaşabiliyor olmam avantaj gibi görünüyorken aslında dezavantaj olabiliyor. Maddi olarak rahat olmam, 'Zorluğa gelemez' gibi düşünülmesine neden oluyor. Erkek arkadaşımda da aynı şekilde dezavantaj olabiliyor. Bence daha az eğitim almış, daha isimsiz olsaydım oyunculuk sektöründe daha fazla iş bulabilirdim. Oyunculuk konusunda kapılar tam açılmadı. Ben sadece ufak bir adım atabildim. Avantaj gibi görünen şeylerin aslında kariyerimde engel yarattığını fark ettim. Eğitimim de, ilişkim de engel oldu" dedi.

        #Aslı Şafak’la İşin Aslı
        #eda gürkaynak
        #birkan sokullu
