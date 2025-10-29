Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel programında açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz destanına bir gül bahçesine düşercesine toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Biz binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız. Milletimizin hürriyetine olan tutkusunu en son milli mücadelede gördük. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz diyen Sütçü İmam'ın, Türk bu topraklara, bu topraklar da Türk'e ısındı, sadece siz değil bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramayaz diyen Antepli Şahin Bey, milli mücadele muazzez ve muazzam direnişin mücadelesidir.

REKLAM

Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı, kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. 102 sene evvel ilan edilen cumhuriyetimiz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır. Cumhuriyetin mütemmim cüzü demokrasidir. Cumhuriyeti cumhur ve demokrasiyle taçlandırma yolculuğu tek parti yıllarında ve darbe dönemlerinde kesintiye uğramışsa da bir şekilde engelleri aşarak bugünlere gelmeyi başarmıştır. Aynı azim ve kararlılık devam etmektedir. Türkiye'yi ve Türk demokrasisini güçlendirme davamızda en önemli dayanınağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. Bu irade sapasağlam ayakta olduğu sürece b u millet binlerce yıl olduğu gibi birbiriyle muhabbetle kucaklaştığı sürece Türkiye'nin önünü kesebilecek hiçbir dahili harici odak yoktur.

Biz maziden aldığı mirası daha da zenginleştirip atiye taşıyan, ecdadın emanetine gözü gibi bakan vefakâr bir milletiz. Vatanımızı yalnız şehit ve gazilerimizin değil aynı zamanda Rabbimizin emaneti olarak da görüyoruz. Allah'a şükür bugün 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Savunma sanayi, ekonomi, ulaştırma, eğitim, ticaret, sağlık, dış politika, teknoloji, turizme kadar her alanda geçmişle kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içindeyiz. Dostlarımıza rahat nefes aldıracak Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz. Dün Kahramankazan'da Türk savunma sanayi adına kıvanç duyulacak modern bir tesisin açılışını yaptık. Altay'ın silahlı kuvvetlerimize teslimini gerçekleştirdik. Gelecek 6 yıl içerisinde 256 adet Altay tankını ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz. Kurtuluş savaşında kağnı ile mermi taşıyan kahramanlardan aldığımız güçle kendi tankımız, savaş gemilerimiz, insansız hava araçlarımız, helikopterimizi, savaş uçağımızı yapıyoruz. 20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 oranında dışa bağımlı ülke hamdolsun bugün dünya ile rekabet edebilir konuma yükselmiştir. Direksiyon emin ve ehil ellerde olduğunda Türkiye'nin neleri başarabildiğini dost düşman herkese gösterdik. Barışın huzurun, iyilik ve adaletin hamiliğini üstlenmiş millet olarak bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Dostlarımızı en zor zamanlarında yalnız bırakmıyor, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların imdadına koşuyoruz. Savaş ve çatışmaların sona erdirilmesinden insani kriz ve afet bölgelerindeki yardım çalışmalarına kurum, kadrolarımızla hem sahada hem masada güçlü bir varlık gösteriyoruz.