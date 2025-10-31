Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak | Dış Haberler

        ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak

        ABD yönetiminin, 2026 yılında ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlı tutacağı ilan edildi. Buna göre, eski ABD Başkanı Biden döneminde yıllık 125 bin olan ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026'da 7 bin 500 ile sınırlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 08:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD mülteci sayısını sınırlandıracak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD yönetimi, 2026 mali yılında önceki yılların aksine ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlı tutacağını ilan ederken, bu mültecilerin büyük kısmının Güney Afrika'dan geleceği iddia edildi.

        ABD yönetiminin mülteci sayısıyla ilgili resmi duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna açıklandı.

        Buna göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yıllık 125 bin olan ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026 mali yılı için sadece 7 bin 500 ile sınırlandırıldı.

        Açıklamada, 2026 mali yılında sadece 7 bin 500 mültecinin ABD'ye kabul edilmesinin "insani kaygılarla gerekçelendirildiği ve ulusal çıkarlara uygun olduğu" belirtildi.

        Öte yandan ABD medyası, bu mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrika'dan ABD'ye kabul edileceğini ve çok az sayıda mültecinin farklı ülkelerden alınacağını iddia etti.

        Önceki Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bini bulmuştu. Cumhuriyetçi Donald Trump ise seçim kampanyasında söz konusu mülteci sayısını ciddi ölçüde azaltacaklarını ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"