Maç bir anda durdu... Halı sahada yere yığıldı!
Mardin'de, halı sahada futbol oynarken yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 55 yaşındaki Neytullah Salmi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Salmi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Mardin'de acı olay, önceki gün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Arkadaşlarıyla futbol oynayan Neytullah Salmi (55), maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI
DHA'daki habere göre arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi'ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Salmi, hastanede hayatını kaybetti. Salmi'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde toprağa verildi.