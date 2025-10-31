Maç bir anda durdu... Halı sahada yere yığıldı! Mardin'de, halı sahada futbol oynarken yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 55 yaşındaki Neytullah Salmi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Salmi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.10.2025 - 08:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:46 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL