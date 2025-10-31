Fenerbahçe, yabancı hocalarla Beşiktaş'ı yenemiyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco için de ayrı bir anlam taşıyacak. Türkiye’de ilk derbi maçına çıkacak Tedesco, kulübün uzun süredir yabancı bir teknik adamla derbi kazanamama durumunu değiştirmek için sahaya çıkacak.

SON 10 SEZONDA BEŞİKTAŞ'I YENEN TEK İSİM PEREIRA!

Sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlılara karşı ligde son 10 sezonda aldığı 5 galibiyetin 4'ü yerli teknik adamlarla gelirken, galibiyet alan tek yabancı antrenör Vitor Pereira'ya ait. Portekizli teknik direktör yönetiminde 29 Şubat 2016'da Kadıköy'de oynanan derbiyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'de bu tarihten sonra görev yapan Dick Advocaat, Phillip Cocu, Vitor Pereira (2. döneminde), Jorge Jesus ve Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi. Kanarya, bu süreçte 8 kez berabere kaldığı ezeli rakibine 6 kez kaybetti. Sarı-lacivertlilerin aldığı 4 galibiyetin 2'si İsmail Kartal, diğerleri Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı sezonlarda geldi.

REKLAM

LİGDE 93 MAÇTA 35 GALİBİYET

Fenerbahçe'yi 1959 yılından itibaren 30 farklı yabancı teknik adam çalıştırırken, sarı-lacivertliler Beşiktaş ile oynanan lig maçlarında 35 galibiyet, 30 beraberlik, 28 mağlubiyet aldı. En fazla galibiyeti 2 farklı dönemde çalışan Ignac Molnar 4 galibiyetle aldı. Macar teknik adam, diğer maçlarda 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.