4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
Kocaeli'nde, R.G. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 çocuğunun annesi olan Binnur G.'yi, defalarca bıçaklayıp öldürdü. Kendisini de yaralayan katil koca, tedavi altına alındı
Kocaeli'nde olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. R.G. ile eşi Binnur G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI
İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine R.G, 4 çocuk annesi eşi Binnur G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Binnur G, olay yerinde hayatını kaybetti.
KENDİSİNİ DE BIÇAKLADI
Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KATİL KOCA HASTANEYE KALDIRILDI
R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye, Binnur G'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
2 YIL ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ
Öte yandan, R.G'nin yaklaşık iki yıl önce de intihara kalkıştığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.