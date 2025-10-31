Habertürk
        Restoranda savcı Ercan Kayhan'ı katletmişti! İşte istenen ceza

        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!

        İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken boğazından bıçaklayarak öldüren tutuklu şüpheli 19 yaşındaki Mustafa Can Gül hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:09 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:52
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        İstanbul Çekmeköy'deki Ömerli Mahallesi'nde, 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül (19), bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı (58) bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        AA'daki habere göre Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan.
        Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan.

        BIÇAKLA BOĞAZININ KESİLDİĞİ VURGULANDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarıldı.

        Mustafa Can Gül.
        Mustafa Can Gül.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

        İddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        BIÇAKLA KOVALAMA İÇİN DE 7 YIL İSTENDİ

        Öte yandan şüpheli Gül hakkında, maktul Kayhan'a yönelik eylemini gerçekleştirmeden önce müşteki Bilal Bilgin'i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda da ayrı bir iddianame hazırlandı.

        Sanığın bu iddianamede ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı Haberi Görüntüle
