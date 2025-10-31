Habertürk
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Ağır yaralılar var! | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Ağır yaralılar var!

        İstanbul Arnavutköy'de kan donduran bir saldırı gerçekleşti. Olayda bir şüpheli, otobüs şoförü ile 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırgan kaçarken, yaralanan iki yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:36
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde bir şüpheli, otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı.

        İHA'nın haberine göre saldırıya uğrayan yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliye yönelik arama çalışması başlattı.

        KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

        Olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı.

        Saldırgan, 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.

