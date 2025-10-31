SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, dizide 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.

* Dördüncü sezonunda 'Kızılcık Şerbeti',artık kendi efsanesini yarattı diyebiliriz. Senin için bu kadar uzun soluklu bir hikâyenin içinde olmak nasıl bir deneyim oldu?

Dediğiniz gibi bence de kendi efsanesini yarattı kesinlikle. Çok özel, farklı bir iş. Bu kadar ikonik bir işin içinde yer almak da çok güzel, her zaman özel olacaktır benim için de.

REKLAM

“UÇLARDA GEZEN BİR ADAMI OYNAMAK KOLAY DEĞİL”

* 'Fatih' karakteri izleyicileri hem sinirlendiriyor hem de zaman zaman "Acaba haklı mı?" dedirtiyor. Bu kadar karmaşık duygular uyandıran bir karakteri oynamak sende nasıl bir etki bırakıyor? Bu sezon çevreden gelen tepkiler ne yönde?

Böyle bir karakteri oynamak ya da bana gelen karakteri böyle yorumlamak benim açımdan farklı bir durum oldu. Çünkü hep aynı şeyi oynayınca insan, hep aynı duyguda olunca bir süre sonra bir sıkkınlık yaratabiliyor ama ‘Fatih’in hep değişimini, dönüşümünü ya da olumsuz yanları bile onu ikonik bir karakter yaptı belki de izleyiciler de bu yüzden ondan sıkılmadı. Ama tabii ki gelgitleri olan, uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil.