        Haberler Röportajlar Doğukan Güngör'den 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması: Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil

        Doğukan Güngör: Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dördüncü sezonuyla ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Dizide 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, bu uzun soluklu hikâyenin içinde olmanın kendisi için ne ifade ettiğini anlattı. Canlandırdığı karakterin karmaşık dünyasına dair samimi açıklamalarda bulunan Güngör, "Hep aynı şeyi oynayınca bir süre sonra bir sıkkınlık yaratabiliyor ama 'Fatih'in değişimini ya da olumsuz yanları bile onu ikonik bir karakter yaptı. Ama uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil" dedi

        Giriş: 31.10.2025 - 14:57 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:38
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, dizide 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.

        * Dördüncü sezonunda 'Kızılcık Şerbeti',artık kendi efsanesini yarattı diyebiliriz. Senin için bu kadar uzun soluklu bir hikâyenin içinde olmak nasıl bir deneyim oldu?

        Dediğiniz gibi bence de kendi efsanesini yarattı kesinlikle. Çok özel, farklı bir iş. Bu kadar ikonik bir işin içinde yer almak da çok güzel, her zaman özel olacaktır benim için de.

        “UÇLARDA GEZEN BİR ADAMI OYNAMAK KOLAY DEĞİL”

        * 'Fatih' karakteri izleyicileri hem sinirlendiriyor hem de zaman zaman "Acaba haklı mı?" dedirtiyor. Bu kadar karmaşık duygular uyandıran bir karakteri oynamak sende nasıl bir etki bırakıyor? Bu sezon çevreden gelen tepkiler ne yönde?

        Böyle bir karakteri oynamak ya da bana gelen karakteri böyle yorumlamak benim açımdan farklı bir durum oldu. Çünkü hep aynı şeyi oynayınca insan, hep aynı duyguda olunca bir süre sonra bir sıkkınlık yaratabiliyor ama ‘Fatih’in hep değişimini, dönüşümünü ya da olumsuz yanları bile onu ikonik bir karakter yaptı belki de izleyiciler de bu yüzden ondan sıkılmadı. Ama tabii ki gelgitleri olan, uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil.

        * Bu sezon 'Fatih' ile 'Doğa'nın evliliği oldukça fırtınalı... Bu sahneleri çekerken 'Fatih'in duygusal kırılmalarını nasıl yakaladınız?

        ‘Fatih’ şirketteki yükselişinden dolayı eşinden de aynı desteği bekliyor ama hayat bazen bizim isteklerimizi veren bir şey değil. ‘Fatih’in yükselen özgüveni ve eşinden aynı desteği alamaması bence bu sezon ‘Doğa’ ve ‘Fatih’ arasındaki kırılma noktalarından birisi oldu.

        “SAHNE NE GEREKTİYORSA ONU YAPARIM”

        * Bu sahneleri çekerken izleyicilerin öfkesi aklından geçiyor mu, yoksa tamamen karakterin duygusuna mı odaklanıyorsun?

        Eğer izleyicilerin bana vereceği tepkiyi düşünerek oynasaydım 70 milyon tokat atılmış bir uygulamada çok moralimi bozabilirdi. Karakterin durumu duygusu ne ise ben ona odaklanırım. “İzleyiciler; beni sever mi, karakterimi sever mi?” diye takılmıyorum. Çünkü kusurlu karakterleri oynamak da izleyicilerin ilgisini çeken bir durum ama ben sahne ne gerektiriyorsa onu yaparım.

        “BABAM BENİM İÇİN ÇOK FARKLI BİR YERDEYDİ”

        * 'Fatih'in baba yönü de çok güçlü. O baba - kız sahnelerinde izleyiciyi gerçekten duygulandırıyorsunuz. O anlarda kendi hayatından bir yerden mi besleniyorsun?

        Babam benim için çok farklı bir yerdeydi. Ve tam doyamadığım bir noktada ayrılmak zorunda kaldım. Ben de ilk defa bu kadar uzun süreli bir babayı oynadığım bir iş yapıyorum. Gerçekten o babalığı sindirmişim gibi hissediyorum. Onun da bana karşı tavırlarını, ‘Fatih’in kızı ‘Cemre’ ile oynarken yansıtmaya çalışıyorum.

        * ‘Fatih’ ile ‘Asil’ çekişmesi bu sezonun çok konuşulan sahnelerinden oldu. Bu sahnelerin çekimleri nasıl geçiyor? Diziye bu sezon katılan Erkan Avcı ile çalışmak nasıl gidiyor?

        Kesinlikle bir farklılık... Bana nefes aldırdığını söyleyebilirim. Tabii ki herkesle oynamaktan çok zevk alıyorum ama şimdi daha farklı hatta belki biraz da komedinin çıkabileceği sahneler oluyor. Erkan ağabey ile çalışmak çok keyifli, iyi ki geldi.

