ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı

Son yıllarda ABD vizesi almak isteyenlerin uygun randevu bulma süreleri rekor seviyelere ulaşmıştı. Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde rekor seviyelere ulaşan bekleme sürelerinin artık kısaldığı açıklandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vize randevularındaki bekleme sürelerinin önemli ölçüde kısaldığını vurguladı.

With thanks to our Consular team, we are maintaining robust security and screening standards even as we dramatically improve and shorten times for visa appointments in Türkiye.



Check https://t.co/wVRGTjMBNr for the latest wait times. If your interview is months away, you can… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) October 31, 2025

Büyükelçi Barrack açıklamasında, "Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevularının sürelerini önemli ölçüde kısaltırken, aynı zamanda güçlü güvenlik ve tarama standartlarımızı da koruyoruz." dedi.

Barrack, "En güncel bekleme süreleri için http://state.gov kontrol edin. Mülakatınıza aylar kaldıysa, Ankara'da daha erken bir randevu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da turist ve iş seyahati (B1/B2) vizeleri için bir sonraki uygun randevunun yaklaşık 1 buçuk ay sonra olduğu görülüyor. Bekleme süresi ise yaklaşık 6 ay.

Ankara'da ise ortalama bekleme süresi 5 ay, bir sonraki uygun randevu tarihi ise iki hafta sonra.

Eylül ayının başındaki verilere baktığımızda, İstanbul'da yaklaşık 20 ay bekleme süresi olduğu görülüyordu. Diğer yandan ABD vizesine başvurmak için randevu öncesindeki hazırlık süreci de oldukça zahmetli. Adım adım Türk Vatandaşlarının ABD Turist Vizesi için izlemesi gerekenler şöyle: 1- DS-160 Formunun Doldurulması Başvuru, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden çevrimiçi olarak doldurulan DS-160 formu ile başlıyor. Formun İngilizce ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Ortalama doldurma süresi 90 dakika. Uzun bir form olduğu için kaydedip doldurmaya sonra da devam etmek mümkün. 2- MRV (Vize Başvuru) Ücretinin Ödenmesi DS-160 onaylandıktan sonra 185 dolar tutarındaki MRV ücreti ödeniyor. Bu ödeme yapıldıktan sonra başvuru sahibinin mülakat randevusu almak için bir yıl süresi bulunuyor. 3- Randevu Alma ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'nun resmi sitesi üzerinden randevu alınabiliyor. İstanbul ve Ankara'daki yoğunluk nedeniyle tarihlerin çok ileriye verilmesi sıkça yaşanıyor. 4- Gerekli Belgelerin Hazırlanması DS-160 onay sayfası MRV ödeme dekontu Randevu onayı Geçerli pasaport (en az 6 ay süreli)