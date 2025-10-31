Habertürk
        Berberde cinayet! Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Berberde cinayet! Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!

        Başkentte kan donduran bir cinayet işlendi. Bir berber dükkanında yaşanan olayda Yakup Bolat adlı kişi, buluştuğu husumetlisi tarafından öldürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:53
        Ankara'da Yakup Bolat (29), konuşmak için berber dükkanında buluştuğu husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki Bağlum Caddesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre; Yakup Polat, konuşmak için berberde buluştuğu ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yakup Polat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şüpheli kaçarken, esnaf Erol Aksoy, "Ben burada dükkanda oturuyordum. 2-3 el silah sesi duydum. Masadan ayağa kalktım, sola doğru baktım, orada yerde biri yatıyordu. Sonra şahıs 2-3 el daha ateş etti, ardından yukarı doğru koşarak gitti. Bunlar kuaförden çıkmışlar, oradan çıkınca da biri, kaldırımda diğerine sıkıyor. Sonra polisler geldi, ambulans geldi, yaralıyı ambulansla alıp götürdüler. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz" dedi.

        #Son dakika haberler
