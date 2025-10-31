Habertürk
        Haberler Yaşam Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi

        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Cihan Önen, uzun pozlama tekniği ile 'Lemmon' isimli kuyruklu yıldızı görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:37
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” verilen, dünyanın 2’nci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

        Daha önce Samanyolu ve yıldızlı geceleri aynı bölgede fotoğraflayan doğa gözlemcisi ve ASAD Bitlis Temsilcisi Dr. Önen, bu kez de bilimsel adı C/2025 A6 olan kuyruklu yıldız Lemmon’u Bitlis semalarında görüntüledi.

        Dr. Önen, “Uzayın derinlikleri ve su altı derinlikleri her zaman beni büyülemiştir. Nasıl ki su altı kendi sessiz ve gizemli dünyasıyla insanı içine çekiyorsa, gökyüzü de aynı şekilde sınırsızlığı ve ihtişamıyla büyülüyor” dedi.

        #Kuyruklu yıldız Lemmon
        #kuyruklu yıldız
        #bitlis
