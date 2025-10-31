31 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 31 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

* Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar: Otel sahibi Halit Ergül, eşi, iki kızı, damadı ve 6 kişiyle birlikte toplam 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

* Elektrik faturalarında yeni dönem: EPDK kararıyla elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatın üzerinde olan aboneler devlet desteği alamayacak

* Financial Times yazdı: Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi iptal edildi. Zirvenin iptal kararı Moskova'nın Washington'a gönderdiği not sonrası geldi

* PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı: Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamına karar verilirken, 149 ismin ise hakemliği bitirildi

* İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek elektronik kelepçe takılmasına hükmetti

* İzmir'de 6 Ağustos'tan beri devam eden su kesintisi 15 Kasıma kadar bir kez daha uzatıldı