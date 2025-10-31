Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!

        Ankara'da kuyumcu dükkanından çalınan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası, polis tarafından ele geçirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızların, iş yerinin kumandasını kopyaladığı saptandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:45
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim’de, bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalanlara yönelik operasyon başlattı. Ekipler, incelemeleri sonucunda sahte plakalı ve maskeli 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

        İŞ YERİNİN KUMANDASINI KOPYALAMIŞLAR

        DHA'daki habere göre şüphelilerin, olaydan önce İstanbul’dan Ankara’ya keşif için geldiği, 3 kez plaka değiştirdiği ve iş yerinin kumandasını kopyaladığı da saptandı.

        8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İstanbul ve Ankara’da yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 7 kilo ağırlığında, 20 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

        HIRSIZLIK ANI KAMERADA

        Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        #ankara
        #Son dakika haberler
