Financial Times'ın bildirdiğine göre, ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sert talepleri konusundaki duruşunun ardından Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan Budapeşte zirvesini iptal etti.

Financial Times, konuya yakın kişilere dayandırdığı haberinde, kararın iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında gerçekleşen gergin bir görüşmenin ardından geldiğini bildirdi. Beyaz Saray, Reuters'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

FT: MOSKOVA WASHINGTON'A NOT GÖNDERDİ

Trump ve Putin arasında bu ay Budapeşte'de yapılması planlanan zirve planları, Moskova'nın Ukrayna'nın ateşkes koşulu olarak daha fazla toprak vermesi talebinde ısrarcı olması üzerinde askıya alındı.

Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için görüşmek üzere Macaristan'ın başkentinde buluşmayı kabul etmelerinden birkaç gün sonra, Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'a bir not gönderdi.

RUSYA TALEPLERİNİ VURGULADI

FT'nin haberine göre, Moskova'dan Washington'a gönderilen bu notta, Putin'in işgalin "temel nedenleri" olarak adlandırdığı, toprak tavizleri, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin ciddi şekilde azaltılması ve NATO'ya asla katılmayacağı garantilerini içeren konuların ele alınması yönünde talepleri vurguladı.