        Financial Times yazdı: Moskova'nın gönderdiği notun ardından Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi iptal edildi

        Financial Times yazdı: Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi iptal edildi

        Financial Times, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal edildiğini yazdı. FT'nin haberine göre, zirvenin iptal kararı Moskova'nın Washington'a gönderdiği not sonrası geldi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 31.10.2025 - 09:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:04
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Financial Times'ın bildirdiğine göre, ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sert talepleri konusundaki duruşunun ardından Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan Budapeşte zirvesini iptal etti.

        Financial Times, konuya yakın kişilere dayandırdığı haberinde, kararın iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında gerçekleşen gergin bir görüşmenin ardından geldiğini bildirdi. Beyaz Saray, Reuters'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

        FT: MOSKOVA WASHINGTON'A NOT GÖNDERDİ

        Trump ve Putin arasında bu ay Budapeşte'de yapılması planlanan zirve planları, Moskova'nın Ukrayna'nın ateşkes koşulu olarak daha fazla toprak vermesi talebinde ısrarcı olması üzerinde askıya alındı.

        Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için görüşmek üzere Macaristan'ın başkentinde buluşmayı kabul etmelerinden birkaç gün sonra, Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'a bir not gönderdi.

        RUSYA TALEPLERİNİ VURGULADI

        FT'nin haberine göre, Moskova'dan Washington'a gönderilen bu notta, Putin'in işgalin "temel nedenleri" olarak adlandırdığı, toprak tavizleri, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin ciddi şekilde azaltılması ve NATO'ya asla katılmayacağı garantilerini içeren konuların ele alınması yönünde talepleri vurguladı.

        Gazetenin haberine göre, ABD daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılan bir görüşmenin ardından zirveyi iptal etti. Rubio, görüşmenin ardından Trump'a Moskova'nın müzakereye istekli olmadığını söyledi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu, ancak Moskova'nın talep ettiği gibi askerlerini ilk etapta çekmeyeceğini söyledi.

