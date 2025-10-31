Habertürk
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'i netleşiyor! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin 11'ini netleştirmeye başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Rafa Silva'nın sahaya 11'de çıkması bekleniyor.

        Giriş: 31.10.2025 - 14:09 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:52
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Beşiktaş'ta gözler kritik Fenerbahçe derbisine çevrilirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da derbi 11'i netleşmeye başladı.

        Kasımpaşa ile berabere kalarak son 4 maçta 7 puan kaybeden siyah-beyazlılarda zirve yarışına yeniden tutunmak için kazanmak tek hedef...

        RAFA SILVA 11'DE

        Konyaspor maçında sakatlık yaşayan ve Kasımpaşa maçını kaçıran Rafa Silva takımla çalışmalara başlarken derbide forma giymesi bekleniyor.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, kaleyi yine Ersin Destanoğlu'na emanet etmesi beklenirken savunmanın sağında Gökhan Sazdağı, solunda ise Rıdvan Yılmaz forma giyecek.

        Stoper tandeminde Tiago Djalo ve Emirhan Topçu’dan oluşması planlanırken önlerinde Wilfred Ndidi ile Orkun Kökçü görev yapacak.

        Hücumun merkezinde sakatlığını atlatan Rafa Silva görev alacak.

        Siyah-beyazlıların sağ kanadında Vaclav Cerny, sol kanatta ise El Bilal Touré şans bulacak.

        Santrfor pozisyonunda ise yine Tammy Abraham, siyah-beyazlıların kozu olacak.

