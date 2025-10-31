Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Galatasaray kaptanının sözleşmesi bitmek üzere olamaz. Kulüp elbette uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun seviyesindeki bir oyuncu uzun süre bekletilemez. Avrupa’dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldım. Icardi saygıyı hak ediyor" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüş, bu sözler sonrasında arka arkaya transfer iddiaları gelmeye başlamıştı.