        Haberler Spor Transfer Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular! - Futbol Haberleri

        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!

        Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımla yeni kontrat imzalamayacağı ve menajerinin takım aramaya başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Giriş: 31.10.2025 - 20:42 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:42
        Galatasaray forması giyen Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

        Güney Amerika basınından Reporteindigo'da yer alan habere göre, Cruz Azul ve Club America, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Icardi ile ilgileniyor.

        Cruz Azul'un yaz transfer döneminde Luka Jovic'i kadrosuna katmak istediği ancak bu transfer başarısız olunca Icardi'ye yöneldiği belirtildi.

        Cruz Azul'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Icardi'nin yaz transfer döneminde Meksika ekibine transferi yakındı.

        Meksika temsilcisinin yaz transfer döneminin son döneminde Icardi için girişimde bulunduğu ancak transfer döneminin kapandığı ve transferin gerçekleşmediği öne sürüldü. Cruz Azul'un, o dönem Galatasaray'ın istediği 11 milyon euro'yu ödemeye hazır olduğu ancak işlemlerin sonuçlanmadığı iddia edildi.

        MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Galatasaray kaptanının sözleşmesi bitmek üzere olamaz. Kulüp elbette uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun seviyesindeki bir oyuncu uzun süre bekletilemez. Avrupa’dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldım. Icardi saygıyı hak ediyor" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüş, bu sözler sonrasında arka arkaya transfer iddiaları gelmeye başlamıştı.

