Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera Gazze Büro Şefi Wael al-Dahdouh, Habertürk Ana Haber'de Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu.

"KATLİAM PROVASI OLDUĞUNU ANLADIM"

Dahdouh, 7 Ekim 2023 sonrası yaşananlara ilişkin açıklamasında "Bu savaş, diğer savaşlardan farklıydı. Ben birçok savaş gördüm. Gazze'de de birçok savaş gördüm. Fakat ilk günden farklı bir savaş içinde olacağımızı anladım. Bir katliam provası olduğunu anladım. Deneyimlerimden biliyordum ki bundan sonra gelecek günlerin farklı olduğunu anladım. Çok zor, çok ağır bir gündü." diye konuştu.

"GAZZE TAMAMEN TECRİT EDİLDİ"

Dahdouh 7 Ekim'den sonra yaşanan savaşa ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu savaş birçok yönden farklıydı. Bütün Gazze tamamen tecrit edildi. Elektrik, su ve iletişim yoktu. Bile bile insanların yaşadığı okulları, hastaneleri, binaları vurdular. Bütün insanların kendi evlerinden çıkmalarını istediler. 2 milyondan fazla Filistinlinin yollarda yatmalarını istediler. Dedelerinizden kalma evlerden çıkmanızı istediler." dedi.

"BİZ VE AİLELERİMİZ HEDEFTEYDİK"

Filistinli gazeteci, küçük bir alanda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti:

"Gazze dünyanın en dar ve yoğun alanı olarak gösteriliyor. 2 milyon 200 bin insan, Gazze Şeridi'nin yüzde 12'sinde hapsedildi. Biz gazeteciler olarak yeni bir gerçeklik gördük. Bundan önce de savaşlardan geçtik, şehitler gördük. Yıkılan evler gördük ancak bazı bölgelerdeydi savaşlar. Ancak bu savaşta emniyetli hiçbir yer yoktu. Gazeteciler olarak hiçbir emniyetli yer göremedik. Biz hedeftik, ailelerimiz de hedefti."