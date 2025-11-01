Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİSE DİKKAT

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 22, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 24, Parçalı bulutlu

BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı bulutlu

DENİZLİ: 25, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 26, Parçalı bulutlu

ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu