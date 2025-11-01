Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Aslantepe'de dev randevu: Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri - Trabzonspor Haberleri

        Aslantepe'de dev randevu: Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev buluşmada Galatasaray ile Trabzonspor, saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-kırmızılılar kazanarak zirvede farkı açmak, bordo-mavililer ise güçlü rakibinin yenilmezliğine son vererek aradaki puan farkını 2'ye düşürmek istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

        RAMS Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.

        İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

        2

        141. RANDEVU

        Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 140 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

        3

        LİGDE 105. MAÇ

        İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 104 karşılaşmada Galatasaray 47 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 defa sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 142, bordo-mavililer ise 119 gol attı.

        Galatasaray ile Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 kez rakip olurken, sarı-kırmızılılar 3 maçı da kazandı.

        4

        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

        5

        TORREIRA KART SINIRINDA

        Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.

        Tecrübeli orta saha, sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

        6

        SAHASINDA 31 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

        İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.

        Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

        7

        LİGDE 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada yenilmedi.

        Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.

        8

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

        Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

        Sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.

        Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

        Ligin başından kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, geçen hafta konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesiyle İzmir ekibinin elinden "en az gol yiyen takım" ünvanını aldı.

        9

        UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DUYGUSAL MAÇ

        Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak.

        Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti.

        Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon avro garanti bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu.

        Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.

        10

        OKAN BURUK'LA SAHASINDA TRABZONSPOR'A PUAN VERMİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettiği maçlarda puan kaybetmedi.

        Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

        11

        G.SARAY FATİH TEKKE'YE PUAN KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlara karşı puan kaybetmedi.

        Sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a ligde 6 kez rakip oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçın hepsini kazanırken, 15 kez fileleri havalandırdı ve sadece 1 gol yedi.

        12

        TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET PEŞİNDE

        Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

        Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

        Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

        13

        İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

        14

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

        15

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Oulai, Augusto, Onuachu.

        16
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor