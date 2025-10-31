Gebze'de bir binada çatırtı sesleri, itfaiye binayı tahliye etti

Kocaeli'nin Gebze ilçeside yıkılan binanın yakınlarında bulunan bir başka binada çatırdama sesleri üzerine ekipler harekete geçti. Bina tahliye edildi.

Gebze Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bina tahliye edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binaya AFAD ekipleri sevk edildi

ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNADAKİLER DIŞARI ÇIKTI, ÖNLEM ALINDI

Öte yandan yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Çatırdama seslerinin geldiği binada oturanlar panikle dışarı çıktı. Aksesapağı Mahallesi İbrahimağa Caddesi’nde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle giriş-çıkışa kapatıldı.

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMALAR

Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki 3 bina, 21 daire tahliye edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

112'mize ihbar geldi. Büyükşehir Belediyemiz, Gebze Belediyemiz, AFAD ekibimiz, kaymakam, emniyet müdürümüz ve teknik arkadaşlarımızla bölgeye intikal ettik. Tedbirden teknik inceleme tamamlanana kadar binanın tahliyesini sağladık. Toplam 21 dairenin tahliyesi. Bölgede Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri, AFAD ve üniversiteden oluşturulan ekiplerle birlikte araştırmalara devam ediyor. Sebebi öğrenildikten sonra çalışmalar yapacak. Vatandaşlarımız büyükşehir belediyemizde misafir edilecek. Olay netleşene kadar misafirleri sürecek. 12 bina mühürlenmişti. O vatandaşlarımızın bir kısmı büyükşehir tesislerinde bir kısmı kendi akrabalarının yanında kalıyor. Zemin ölçümleri yapılacak. Koordineli şekilde araştırmalar en titiz şekilde yapılacak. İnsanımızın canı, emniyeti söz konusu. Araştırmalar sonucunda karar verilecek binaların durumuyla ilgili. Tahliye süreci tekrar gözden geçirilecek. Mevcut binanın bir kolonda çatlama söz konusu. Arkadaşlarımız bakıyor. Ankara ve İstanbul'dan ekipler geliyor. Hem İçişleri hem Çevre Şehircilik Bakanımız konuyla ilgililer. Çalışmalar artırılarak devam edecek. Başka ihbar olmadığı gibi arkadaşlarımız hızlı bir şekilde gözlem yapıyorlar. Gözle görülen ya da ihbar edilen ve şu ana kadar 2 gündür süren teknik incelemelerde ele geçmiş bulgu yok. Diğer 14 bina da o şekilde tespit edilerek boşaltıldı. Alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye atmamak için alınan tedbirler. Devlet olarak tüm imkanlarımızla buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı ilk andan itibaren takip ediyor. Kendisinin talimatlarını aldık.