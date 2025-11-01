Habertürk
        Adana haberleri: Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!

        Adana'da, parkta tartıştıkları 3 lise öğrencisini dövüp, bıçakla yaralayan 6 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 17 yaşındaki A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı. Dehşet anları kameraya da yansımıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:34
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Adana'da olay, 26 Ekim akşamı Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda meydana geldi.

        LİSELİLER PARKTA OTURUYORDU

        Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.’nin (17) yanına gidip, fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

        "TANIMIYORUZ" DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüyüp, kavgaya döndü.

        3 LİSELİYE DARP EDİP BIÇAKLADILAR

        3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Bölgedeki güvenli kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.K., C.Y. (15), R.Ç. (15), M.T. (17), A.M. (15) ve M.A. (15) olduğunu tespit etti.

        BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        Şüpheliler, polisin adreslerine yaptığı baskınlarda gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, bıçağı kendilerinin kullanmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı.

        1'İ TUTUKLANDI, 5'İ SERBEST

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. (17) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #adana
        #Son dakika haberler
