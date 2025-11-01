Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu

        Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:12
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

        Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

        Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #son dakika
        #Thodex
        #Faruk Fatih Özer
