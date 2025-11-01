Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evlerinin önünde oynayan 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı. Sağlık ekiplerince küçük çocuğun olay yerinde can verdiği tespit edildi. Cengiz'in cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi.

        OYUN OYNUYORDU

        2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Bebeğin cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Eskin Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        BABA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

        Olayın ardından ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürülen babanın, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!