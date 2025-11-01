Habertürk
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, tabancayla hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı öldürüp, annesi Mualla Arı, amcası Fikret Arı ve yengesi Nurşen Arı'yı yaralayan Onur Arı tutuklandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Arı'nın ifadesinde, "Hatırlamıyorum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:15 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:56
        Siirt'te olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.

        Onur Arı, henüz bilinmeyen nedenle 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı’ya tabancayla ateş etti.

        HAMİLE EŞİ VE AMCASI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mine Arı ile Özgür Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hayatını kaybeden amca Özgür Arı.
        Hayatını kaybeden amca Özgür Arı.

        ÜÇ AKRABASI TEDAVİYE ALINDI

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Mine Arı ile Özgür Arı’nın cenazeleri de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Konakpınar köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan Onur Arı, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Arı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Arı’nın madde bağımlısı olduğu ileri sürülürken, ifadesinde, "Olayı hatırlamıyorum. Annemi, diğerlerini nasıl vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

        ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

        Şüphelinin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        ANNESİNİN DURUMU AĞIR

        Öte yandan yaralılardan Mualla Arı’nın dün durumunun ağır olduğu, yapılan müdahalelerle stabil hale getirildiği; Fikret Arı ile Nurşen Arı’nın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

