Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ailesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada O.A., eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı öldürdü. Zanlının annesi M.A., N.A. ve ise F.A. yaralandı. Anne M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 08:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.

        EŞİNİ VE AMCASINI ÖLDÜRDÜ

        İHA'daki habere göre saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı.

        BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siirt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        ABD mülteci sayısını sınırlandıracak
        ABD mülteci sayısını sınırlandıracak
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"