Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Kıymetli İstanbullular, sevgili gençler değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında İstanbul'daki 16 milyon kardeşimin her birine selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbullumuzu Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

"İNSANLAR GİBİ ŞEHİRLERİN DE RUHU VARDIR"

Bu muhteşem şehri yeşilin bin bir tonuyla donatmanın heyecanını hep beraber yaşayacağız. Dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Şehir bir insandır, onda bir insan çehresi görülür. İnsanı şehir, şehri de insan olmadan tahayyül edemezsiniz.

Bunlar iç içe geçmiş kavramlardır. Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan binalar yollar köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir tabii ki vazgeçilmezdir. Ama aslolan insandır insan. Oradaki insanın huzuru ve güvenliğidir. İnsan yaşadığı şehre bir değer katıyor. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece kirletiyor sadece tüketiyorsa o kişi şehrine ihanet ediyor demektir.

"İSTANBUL BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR" Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini birinci sınıf hizmetle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmezlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. SOSYAL KONUTLAR AÇIKLAMASI Hemen her hafta proje ve hizmetlerin müjdesini veriyoruz. İstanbul'da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. TOKİ ile 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz. Mümkün olan en kısa sürede de sosyal konutları tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız. Millete ve memlekete hizmet öncelikle dert işidir dert. Biz milletimizin refahını artırmanın yüzünü güldürmenin derdindeyiz. Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerinden birisidir. Bugüne kadar tam 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sadece İstanbul'da 34 millet bahçemizin inşasını tamamladık. "BİR AFET DURUMUNDA 40 BİN ÇADIR KURULABİLECEK" Bugün de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını sizlerle beraber yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Afet Yönetim Merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek.