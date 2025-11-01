Habertürk
        Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar | Son dakika haberleri

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini birinci sınıf hizmetle buluşturmanın gayretindeyiz" diyen Erdoğan, "Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmezlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. DEM Parti heyeti ile son derece yapıcı, verimli ve umut verici görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi

        Giriş: 01.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:15
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Kıymetli İstanbullular, sevgili gençler değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında İstanbul'daki 16 milyon kardeşimin her birine selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbullumuzu Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

        "İNSANLAR GİBİ ŞEHİRLERİN DE RUHU VARDIR"

        Bu muhteşem şehri yeşilin bin bir tonuyla donatmanın heyecanını hep beraber yaşayacağız. Dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Şehir bir insandır, onda bir insan çehresi görülür. İnsanı şehir, şehri de insan olmadan tahayyül edemezsiniz.

        REKLAM

        Bunlar iç içe geçmiş kavramlardır. Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan binalar yollar köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir tabii ki vazgeçilmezdir. Ama aslolan insandır insan. Oradaki insanın huzuru ve güvenliğidir. İnsan yaşadığı şehre bir değer katıyor. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece kirletiyor sadece tüketiyorsa o kişi şehrine ihanet ediyor demektir.

        "İSTANBUL BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR"

        Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini birinci sınıf hizmetle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmezlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

        SOSYAL KONUTLAR AÇIKLAMASI

        Hemen her hafta proje ve hizmetlerin müjdesini veriyoruz. İstanbul'da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. TOKİ ile 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz. Mümkün olan en kısa sürede de sosyal konutları tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

        Millete ve memlekete hizmet öncelikle dert işidir dert. Biz milletimizin refahını artırmanın yüzünü güldürmenin derdindeyiz. Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerinden birisidir. Bugüne kadar tam 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sadece İstanbul'da 34 millet bahçemizin inşasını tamamladık.

        "BİR AFET DURUMUNDA 40 BİN ÇADIR KURULABİLECEK"

        Bugün de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını sizlerle beraber yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Afet Yönetim Merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. DEM Parti heyeti ile son derece yapıcı, verimli ve umut verici görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

        (Terör örgütünün silah bırakması) İlgili birimlerimiz gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Önce Terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız.

        Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız."

