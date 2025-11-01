Habertürk
        Tarabya'da çifte ölüm: kadın öldürüldü, saldırgan silahla intihar etti | Son dakika haberleri

        Tarabya'da çifte ölüm: kadın öldürüldü, saldırgan silahla intihar etti

        İstanbul'da yürek burkan bir kadın cinayeti yaşandı. Boşanma sürecindeki 36 yaşındaki Aydan V., iddiaya göre ilişki yaşadığı 36 yaşındaki Gökhan M. tarafından silahla vurularak hayattan koparıldı. Hakkında beş suç kaydı bulunan Gökhan M. ise bu vahşetin ardından yaşamına son verdi. Geride, sessizliğe gömülen bir ev, kapanmayan yaralar ve adalet beklentisi kaldı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 01.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:53
        Tarabya'da çifte ölüm
        Sarıyer Tarabya’da bir cinayet ve intihar olayı meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir evden silah sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine komşular durumu polise bildirdi.

        İKİ ÖLÜYLE KARŞILAŞTI

        İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Eve giren görevliler, biri kadın, iki kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, kafasından vurulan kadının evli, iki çocuk annesi 36 yaşındaki Aydan V. olduğu belirlendi. Kafasından vurulan diğer kişinin ise 36 yaşındaki Gökhan M. olduğu tespit edildi.

        ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

        İlk bulgulara göre, 5 suç kaydı bulunan Gökhan M.’nin, ilişki yaşadığı iddia edilen Aydan V. ile tartıştıktan sonra onu silahla vurarak öldürdüğü; ardından aynı silahla intihar ettiği değerlendiriliyor. Genç kadının boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Aydan V. ile Gökhan M.’nin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

        #Tarabya cinayet
        #haberler
