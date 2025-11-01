Okan Buruk'tan hakem yorumu: Oyunu durdurmayı seviyorlar

"KAZANAMADIK, ÇOK ÜZÜLDÜK"

"Bugün de eksiklerimiz vardı. Kritik oyuncularımız Davinson, Singo, İlkay yoktu. Jakobs kulübeden geldi ama 15-20 dakikalık gücü vardı. Bir sonraki maçta kadro olarak daha kalabalık olacağız. Devre arasında Yunus'un ağrısı vardı. Görmek istedik ve sonra oyundan çıkardık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Üst üste maçlar oynuyoruz çok. Burada da bir sonraki maça oyuncularımı en diri şekilde hazırlamalıyım. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var. Orada büyük hedeflerimiz var, yürüme şansımız var. Kazansaydık ligde farkı artıracaktık ama olmadı. Tüm maçları kazandık, 2 tane Trabzonspor ve Beşiktaş beraberliği var."