Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan hakem yorumu: Oyunu durdurmayı seviyorlar - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan hakem yorumu: Oyunu durdurmayı seviyorlar

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın'ı oyunu fazla durdurduğu için eleştiren Buruk, "Kötü bir maç yönetmedi ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Burada da oyunun sonuna çok fazla süre eklemedi, bu süreyi daha fazla yapabilirdi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 22:44 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 golsüz eşitlikle biten Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

        2

        "MAÇIN BAŞINDA İYİ OYNAMADIK"

        "Maçın başını belki iyi oynamadık. Devamında daha iyiydik. Özellikle ikinci yarı belli bir dakikadan sonra oyunu tamamen aldık. Rakibin bazı geçişleri oldu. Tehlike yaratma şansı verdik."

        3

        "BECERİ EKSİKLİĞİ VARDI"

        "Maç rakamlarının daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Beceri eksikliği vardı. Rakip ceza sahasına çok rahat gittik, kanatlardan rahat gittik. Çok net baskı görmedik rakipten. Trabzonspor'un bu oynadığı 10 haftaya bakınca, rakiplerine şut attıran, pozisyon veren bir takım ama çok fazla da pozisyona giren bir takım. Gol beklentisi rakibimizden daha yüksek tuttuk. Rakibimizin de oyun içerisinde gol atabilir tehlikesini hissediyorsunuz kalenizde. Direkt oyunu Onuachu'ya iyi oynuyorlar. Ceza sahası dışı şuttan iyiler, duran topta iyiler. Biz de duran topları daha iyi kullanabilirdik. Bazen kötü ve acele kullandık."

        4

        "KENDİ KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

        "Mücadele gücü yüksekti. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Savunmada 5-3-2'ye döndüler son bölümde. Ürettik ama beceri eksikliği vardı. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık."

        5

        "KENDİ KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

        "Mücadele gücü yüksekti. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Savunmada 5-3-2'ye döndüler son bölümde. Ürettik ama beceri eksikliği vardı. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık."

        6

        "KAZANAMADIK, ÇOK ÜZÜLDÜK"

        "Bugün de eksiklerimiz vardı. Kritik oyuncularımız Davinson, Singo, İlkay yoktu. Jakobs kulübeden geldi ama 15-20 dakikalık gücü vardı. Bir sonraki maçta kadro olarak daha kalabalık olacağız. Devre arasında Yunus'un ağrısı vardı. Görmek istedik ve sonra oyundan çıkardık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Üst üste maçlar oynuyoruz çok. Burada da bir sonraki maça oyuncularımı en diri şekilde hazırlamalıyım. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var. Orada büyük hedeflerimiz var, yürüme şansımız var. Kazansaydık ligde farkı artıracaktık ama olmadı. Tüm maçları kazandık, 2 tane Trabzonspor ve Beşiktaş beraberliği var."

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"