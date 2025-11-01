Galatasaray'dan 32 maçlık dev seri!
Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligdeki namağlup ünvanını da korumayı başardı.
Galatasaray, resmi maçlarda evinde yenilmezliğine Trabzonspor karşısında da devam etti.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği bordo-mavililer ile 0-0 berabere kalırken, iç sahadaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı.
RAMS Park'ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Aslan, daha sonra Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere çıktığı 32 mücadelede 23 galibiyet elde ederken, 9 da beraberlik aldı.
LİGDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü.
Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Cimbom, bu derbinin ardından ligde çıktığı 19 mücadelenin 17’sinden galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.
Aslan, gelecek hafta ligde Kocaelispor’a konuk olacak.