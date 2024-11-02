Osimhen'den yönetime: Beni alın
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine 'Beni alın' mesajını da verdi
Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'da yeniden doğdu.
Satın alma opsiyonu bulunmadan bir sezonluğuna kadroya katılan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya sıcak bakıyor.
Dev kulüplerin devre arasında transfer etmek istediği Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.
Okan Buruk ile özel bir ilişki kuran yıldız golcü, sarı-kırmızılılarda kendisine parlak bir gelecek görüyor.
Nijeryalı futbolcu, halen inşaat süreci devam eden Kemerburgaz Tesisleri'ni de düşünerek Göktürk bölgesinden ev bakmaya başladı.
Osimhen, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde ses getirecek başarılara imza atacaklarını düşünüyor.
Avrupa'da çıtayı yükseğe koyan Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine de 'Beni alın' mesajı verdi.
Osimhen'in Napoli'yle olan sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli maddesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Nijeryalı santrfor 4 gol attı; 4 golün de hazırlayıcısı oldu.