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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den yönetime: Beni alın - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den yönetime: Beni alın

        Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine 'Beni alın' mesajını da verdi

        Giriş: 02.11.2024 - 09:14 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:14
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        Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'da yeniden doğdu.

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        Satın alma opsiyonu bulunmadan bir sezonluğuna kadroya katılan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya sıcak bakıyor.

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        Dev kulüplerin devre arasında transfer etmek istediği Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

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        Okan Buruk ile özel bir ilişki kuran yıldız golcü, sarı-kırmızılılarda kendisine parlak bir gelecek görüyor.

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        Nijeryalı futbolcu, halen inşaat süreci devam eden Kemerburgaz Tesisleri'ni de düşünerek Göktürk bölgesinden ev bakmaya başladı.

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        Osimhen, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde ses getirecek başarılara imza atacaklarını düşünüyor.

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        Avrupa'da çıtayı yükseğe koyan Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine de 'Beni alın' mesajı verdi.

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        Osimhen'in Napoli'yle olan sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli maddesi bulunuyor.

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        Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Nijeryalı santrfor 4 gol attı; 4 golün de hazırlayıcısı oldu.

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