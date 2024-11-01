Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 13 kişi hayatını kaybetti
Sırbistan'da yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.
Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 13 kişi hayatını kaybetti.
1964'TE İNŞA EDİLMİŞ
Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.
Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.