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        Dikkat! Sabah saatlerinde sis ve pus var! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerde, 'sis ve pus' uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının; genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 07:01 Güncelleme: 02.11.2024 - 07:01
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        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        İÇ KESİMLERDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının; genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 22, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 24, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 19, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 25, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 30, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 27, Az bulutlu ve açık

        MERSİN: 29, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu

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        TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 15, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 14, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 24, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 24, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 22, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 24, Az bulutlu ve açık

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