Dikkat! Sabah saatlerinde sis ve pus var! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerde, 'sis ve pus' uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının; genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
İÇ KESİMLERDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının; genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 22, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 24, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 19, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 25, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık
ADANA: 30, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık
HATAY: 27, Az bulutlu ve açık
MERSİN: 29, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 20, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 21, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 15, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 20, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 14, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 24, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 24, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 22, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 24, Az bulutlu ve açık