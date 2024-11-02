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        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi

        İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün duyarsızlığı pes dedirtti. Ambulansa ısrarla yol vermeyen sürücü, ambulansı geri manevrayla geri çekilmeye mecbur bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 00:02 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:02
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        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
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        Küçükçekmece'de ambulansın, kendisine yol vermeyen otomobil yüzünden sokaktan geri manevrayla çıkmak zorunda kalması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta ilerleyen bir otomobil, karşı yönden gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.

        Ambulans sürücüsü, sirene rağmen geçiş imkanı bulamayınca geri manevra yaparak sokaktan ayrılmak zorunda kaldı.

        VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

        Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, otomobil sürücüsü geçiş önceliği tanımadığı ambulansın geri manevrasını takip ederek yolda ilerleyişini sürdürdü.

        Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Polisin, görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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