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        Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de dev maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kritik deplasmanda sahaya süreceği 11'i ise büyük ölçüde netleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:51
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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        Sarı lacivertliler, dev maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.

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        Teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük oranda netleştirdi.

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        Kalede Dominik Livakovic oynayacak. Portekizli çalıştırıcının stoper hattında Djiku ve Becao’ya görev vermesi bekleniyor.

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        Savunmanın sağında Osayi-Samuel, solunda Filip Kostic forma giyecek.

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        Orta sahada mücadele gücünü artırmayı planlayan Mourinho, takımını üçlü bir sistemle oynatmayı planlıyor.

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        Bu bölgede Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski görev alacak.

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        Hücumun sağında Dusan Tadic, sol kanatta ise Allan Saint-Maximin şans bulacak. İleri uçta ise Youssef En-Nesyri’nin forma giymesi bekleniyor.

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