Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de dev maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kritik deplasmanda sahaya süreceği 11'i ise büyük ölçüde netleştirdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Sarı lacivertliler, dev maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük oranda netleştirdi.
Kalede Dominik Livakovic oynayacak. Portekizli çalıştırıcının stoper hattında Djiku ve Becao’ya görev vermesi bekleniyor.
Savunmanın sağında Osayi-Samuel, solunda Filip Kostic forma giyecek.
Orta sahada mücadele gücünü artırmayı planlayan Mourinho, takımını üçlü bir sistemle oynatmayı planlıyor.