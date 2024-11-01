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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın devre arası satış planı yok! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!

        Galatasaray'ın devre arası transfer planı da şekilleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim omurgasını bozmak istemiyor ve devre arasında oyunu satmamayı planlıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 01.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:43
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        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
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        Süper Lig'in 10 haftasını lider kapatan Galatasaray'ın devre arası planları da şekilleniyor.

        Hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de namağlup durumda olan sarı-kırmızılılar Avrupa'da ses getirecek başarı hedefliyor.

        Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna kenetlenen Galatasaray devre arasında oyuncu satmak istemiyor.

        Savunmanın yıldızı Davinson Sanchez'e İtalya'dan; Yunus Akgün'e ise hem Portekiz hem de İspanya'dan ilgi bulunuyor.

        Alman ve İngiliz kulüpleri ise Barış Alper Yılmaz'ı yakın takibe almış durumda.

        Bonservisi Galatasaray'da bulunan bu oyuncuların yanı sıra Victor Osimhen'e de ilgi bulunuyor.

        Sarı-kırmızılılar ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldız da sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor.

        İki kulvarda da sona kadar gitmeyi hedefleyen Galatasaray yönetimi devre arası gelecek tekliflere kulağını şimdiden kapadı.

        Sarı-kırmızılılar astronomik bir teklif gelmemesi durumunda bu oyuncuların hiçbiriyle yollarını ayırmayı düşünmüyor.

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