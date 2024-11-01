Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
Erzincan'da, bir tv programına katılıp, eski eşinin kardeşiyle kaçıp evlendiğini ve çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia eden 46 yaşındaki Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk Köyü’nde kan donduran bir olay yaşandı.
ESKİ EŞİ KARDEŞİYLE EVLENMİŞTİ
Daha önce bir tv programına katılıp, eski eşinin kardeşiyle kaçıp evlendiğini ve çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia eden Ayhan Sarıkaya’nın (46) evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI
DHA'da yer alan habere göre köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.