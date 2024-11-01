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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayhan Sarıkaya'nın eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü | Son dakika haberleri

        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!

        Erzincan'da, bir tv programına katılıp, eski eşinin kardeşiyle kaçıp evlendiğini ve çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia eden 46 yaşındaki Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:19
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        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
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        Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk Köyü’nde kan donduran bir olay yaşandı.

        ESKİ EŞİ KARDEŞİYLE EVLENMİŞTİ

        Daha önce bir tv programına katılıp, eski eşinin kardeşiyle kaçıp evlendiğini ve çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia eden Ayhan Sarıkaya’nın (46) evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

        BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

        DHA'da yer alan habere göre köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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