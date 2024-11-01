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        Haberler Yaşam Dünyanın yeni yedi harikasında bir antik şehir: Machu Picchu hakkında bilmedikleriniz!

        Dünyanın yeni yedi harikasında bir antik şehir: Machu Picchu hakkında bilmedikleriniz!

        Machu Picchu, And Dağları'nın doruklarında saklanan, doğa ile insanın uyum içinde inşa ettiği büyüleyici bir antik şehirdir. İnka İmparatorluğu'nun en gözde mimari harikalarından biri olan bu antik yapı, gizemli geçmişiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 01.11.2024 - 08:30
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        İnka medeniyetinin bir yansıması olarak Peru'nun dağ yamaçlarında yükselen Machu Picchu, etkileyici manzarası ve tarihi yapılarıyla dünyanın dikkatini çekiyor. Bu antik kent, sırları ve eşsiz güzelliğiyle tarihe tanıklık eden bir miras niteliğinde.

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        TARİHİ MACHU PICCHU TAPINAĞI

        And Dağları'nın doğu yamaçlarında, 2.430 metre yükseklikte bulunan Machu Picchu, yemyeşil bir dağ ormanının ortasında yer alır. İnka İmparatorluğu’nun en olağanüstü kentsel yapılarından biri olan bu antik şehir, devasa duvarları, terasları ve rampaları ile sanki doğrudan kayaların içine oyulmuş gibi görünür.

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        İNKA UYGARLIĞININ BAŞYAPITI

        Machu Picchu, Peru’nun Amazon Havzası ile And Dağları’nın birleşim noktasında, etkileyici bir manzarada yer alır. 32,592 hektarlık alanı kapsayan bu arkeolojik yapı, “La Ciudadela” (Hisar) olarak bilinir ve 2.400 metreden yüksek bir konumda yer alır.

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        15. yüzyılda inşa edilen ve İspanyol fetihleri sırasında terk edilen şehir, 1911'de dünya tarafından yeniden keşfedildi. Yaklaşık 200 yapıdan oluşan Machu Picchu, dini, astronomik ve tarımsal amaçlarla tasarlanmış bir merkez olarak kabul edilir.

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        İÇ İÇE GEÇMİŞ DOĞA VE MİMARİ

        Machu Picchu’nun etkileyici mimarisi, doğal çevresiyle mükemmel bir uyum içindedir. Antik yol sistemi, sulama kanalları ve tarımsal teraslar, bölgedeki uzun süreli insan yerleşimini ve kullanımını gösterir.

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        Bu alan, yüksek irtifa çayırlarından tropik alçak ormanlara kadar geniş bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar ve bu özelliğiyle küresel olarak önem arz eden nadir bitki ve hayvan türlerini koruma konusunda katkı

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        İNKA ŞEHRİ MACHU PICCHU'NUN ÖZELLİKLERİ

        Machu Picchu, İnka medeniyetinin kentsel düzenlemelerindeki mimari ve mühendislik dehasını sergiler. Şehir, Huayna Picchu Dağı’nın eteğinde konumlanmıştır ve doğal yapıya bir bütün olarak entegre edilmiştir.

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        Sosyal, dini ve tarımsal düzenlemelerin yer aldığı bu şehir, hem mimari hem de kültürel olarak oldukça yüksek değere sahiptir. İnkalar, yerleşim bölgelerini tarımsal alanlardan ayırarak özenle bir şehir düzeni oluşturmuşlardır.

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        MACHU PICCHU'NUN YENİDEN KEŞFİ

        Machu Picchu, İspanyollar tarafından fark edilmemiş olsa da, 1911'de Yale Üniversitesi'nden Hiram Bingham tarafından keşfedildi. Bir yerel halktan olan Melchor Arteaga'nın rehberliğinde, Bingham ve ekibi zorlu bir yolculuk sonunda Machu Picchu'ya ulaştılar.

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        Bingham, bu antik şehri “İnkaların Kayıp Şehri” olarak tanımladı ve bölgeyi dünyaya tanıttı. Ancak günümüzde, bu unvanın daha farklı bir İnka yerleşimi olan Espíritu Pampa’ya ait olduğu düşünülmektedir.

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        MACHU PICCHU’NUN ARKEOLOJİK DEĞERİ

        Machu Picchu, mimari yapısı, teraslı alanları ve gelişmiş sulama sistemiyle İnka medeniyetinin tarım ve mühendislik becerilerini gözler önüne serer.

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        Bu antik şehir, tapınaklar, dini tören alanları ve astronomik gözlem noktaları gibi alanlara ayrılmıştır. En bilinen yapıları arasında Güneş Tapınağı ve Intihuatana taşı yer alır. Bu taş, bir güneş saati veya takvim işlevi gören bir yapı olarak kabul edilir.

        Kaynak: Unesco, Brittanica, History

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