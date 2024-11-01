Dünyanın yeni yedi harikasında bir antik şehir: Machu Picchu hakkında bilmedikleriniz!

Bu antik şehir, tapınaklar, dini tören alanları ve astronomik gözlem noktaları gibi alanlara ayrılmıştır. En bilinen yapıları arasında Güneş Tapınağı ve Intihuatana taşı yer alır. Bu taş, bir güneş saati veya takvim işlevi gören bir yapı olarak kabul edilir.

Kaynak: Unesco, Brittanica, History