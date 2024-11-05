Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
Diyarbakır'da, evde sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 15 yaşındaki Erman Çiftçi, hayatını kaybetti. Çiftçi'nin ailesiyle birlikte yangın anında dışarı çıktığı içeride unuttuğu telefonunu almak için tekrar eve girdiği öğrenildi
Diyarbakır'da yangın, dün sabah saatlerinde Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre yangını fark eden aile bireyleri, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TELEFONU İÇİN TEKRAR EVİ GİRDİ
Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Erman Çiftçi (15), dışarıya çıkamadı.
EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çiftçi’nin cenazesi, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.