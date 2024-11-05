Galatasaray, Osimhen için masaya oturacak
Galatasaray yazın kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile masaya oturacak.
Yaz transfer döneminin son günlerinde Victor Osimhen’i kiralayan Galatasaray dev bir plan içerisinde.
Nijeryalı golcüyü kiralayarak dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar bu kez bonservisini almak istiyor.
Okan Buruk ile özel bir bağ kuran ve İstanbul’a alışan Osimhen, Galatasaray’da kalmak istiyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final hatta final görebileceklerini düşünen Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine de ‘Beni alın’ mesajını verdi.
Sarı-kırmızılı idareciler, Türkiye’de adeta yeniden doğan Osimhen için kolları sıvadı.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Osimhen’e talip olacak büyük takımlarla rekabet edemeyeceğini düşünüyor.
Sarı-kırmızılı yöneticiler bu nedenle Napoli ile devre arası olmadan masaya oturacak.
Galatasaray’ın uzun vadeli ödeme planıyla birlikte Osimhen için 50 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulübün, İtalyan yetkilileri İstanbul’a davet ettiği, Galatasaray Adası’nda bir transfer zirvesi gerçekleştirecekleri de belirtildi.