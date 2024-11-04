Tarkan: Quincy Jones, yaşayan bir efsaneydi
Quincy Jones'un hayatını kaybetmesinin ardından Tarkan, Gökhan Özoğuz ve Beren Saat gibi ünlü isimler duydukları üzüntüyü dile getirdi
Frank Sinatra, Ray Charles ve Michael Jackson gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle çalışarak kariyerlerine damga vuran ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında hayata veda etti.
Bu kaybın ardından Tarkan, Gökhan Özoğuz ve Beren Saat gibi ünlü isimler, duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Tarkan: Quincy Jones... Tüm zamanların en iyi müzik prodüktörlerinden biriydi. Yaşayan bir efsaneydi. Yapıtlarıyla yaşamaya ve örnek olmaya devam edecek.
Gökhan Özoğuz: İyi yolculuklar efendim.
Beren Saat: Her zaman kalbimizde.
Gonca Vuslateri: Hoşça kal efsane.