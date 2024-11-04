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        Haberler Magazin Tarkan: Quincy Jones, yaşayan bir efsaneydi - Magazin haberleri

        Tarkan: Quincy Jones, yaşayan bir efsaneydi

        Quincy Jones'un hayatını kaybetmesinin ardından Tarkan, Gökhan Özoğuz ve Beren Saat gibi ünlü isimler duydukları üzüntüyü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:56
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        Frank Sinatra, Ray Charles ve Michael Jackson gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle çalışarak kariyerlerine damga vuran ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında hayata veda etti.

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        Bu kaybın ardından Tarkan, Gökhan Özoğuz ve Beren Saat gibi ünlü isimler, duydukları üzüntüyü dile getirdi.

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        Tarkan: Quincy Jones... Tüm zamanların en iyi müzik prodüktörlerinden biriydi. Yaşayan bir efsaneydi. Yapıtlarıyla yaşamaya ve örnek olmaya devam edecek.

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        Gökhan Özoğuz: İyi yolculuklar efendim.

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        Beren Saat: Her zaman kalbimizde.

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        Gonca Vuslateri: Hoşça kal efsane.

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        Ayşegül Aldinç: Eşlik ettiğin her anı ve an için teşekkürler efsanelerin efsanesi.

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        Zeynep Bastık: Bir devir sona erdi.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock, DepoPhoto

        #tarkan
        #gökhan özoğuz
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