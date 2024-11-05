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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: 22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı! | Son dakika haberleri

        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!

        İzmir'de, müşterileri ve meslektaşlarından aldıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla kaçtıkları gerekçesiyle yakalanan 42 yaşındaki kuyumcu İsmail Kuzu ile ağabeyi 46 yaşındaki Yalçın Kuzu tutuklandı. Şüphelilerin ifadesi de ortaya çıktı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:21
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        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır kuyumcu dükkanı işleten İsmail Kuzu (42) ve ile ağabeyi Yalçın Kuzu (46) müşterileri ve meslektaşlarından aldıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla ortadan kayboldu.

        23 MÜŞTERİ POLİSE BAŞVURDU

        DHA'da yer alan habere göre dükkana gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. İsmail Kuzu'dan haber alamayan 23 müşteri, polise başvurdu.

        MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

        Müşteriler, ifadelerinde altınları İsmail Kuzu'ya tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boş olduğunu gördüklerini ifade ederek şikayetçi oldu.

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        İKİ KARDEŞ DE YAKALANDI

        Polis, şüpheli kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan iki kardeşin ev ve iş yerinde arama yapıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla Yalçın Kuzu İzmir Buca'da, İsmail Kuzu ise İstanbul'da saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

        "KAÇMADIM, İŞLERİM TERS GİTTİĞİ İÇİN BORÇLANDIM"

        Şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi. İsmail Kuzu, emniyetteki ifadesinde, "Kaçmadım. İşlerim ters gittiği için borçlandım. Bu borçlarımı ödemek için görüşme yapmak amacıyla İstanbul'a gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım. Borçlarımı ödeyeceğim" dedi.

        İsmail Kuzu ile ağabeyi Yalçın Kuzu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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