İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır kuyumcu dükkanı işleten İsmail Kuzu (42) ve ile ağabeyi Yalçın Kuzu (46) müşterileri ve meslektaşlarından aldıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla ortadan kayboldu.

23 MÜŞTERİ POLİSE BAŞVURDU DHA'da yer alan habere göre dükkana gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. İsmail Kuzu'dan haber alamayan 23 müşteri, polise başvurdu.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU Müşteriler, ifadelerinde altınları İsmail Kuzu'ya tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boş olduğunu gördüklerini ifade ederek şikayetçi oldu. REKLAM

İKİ KARDEŞ DE YAKALANDI Polis, şüpheli kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan iki kardeşin ev ve iş yerinde arama yapıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla Yalçın Kuzu İzmir Buca'da, İsmail Kuzu ise İstanbul'da saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.