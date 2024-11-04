İzmir'de edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan Ses İşhanı’na gelen ve yüksek kâr vaadiyle altınlarını kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anladılar.

KUYUMCU KARDEŞLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine durumu savcılığa bildiren mağdur vatandaşlar, kuyumcu İ.K. (41) ve kardeşi Y.K.’den şikayetçi oldular.

23 KİŞİYİ 22 MİLYON TL DOLANDIRDILAR REKLAM Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince, 23 vatandaşı ‘yüksek kar vaadiyle’ yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeş İ.K., ve Y.K.’yi yakalama çalışması başlatıldı.