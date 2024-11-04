Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
Konya'da, bir çocuk annesi ve 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı, geçen yıl boşandığı 27 yaşındaki Murat Ulaşan tarafından, "konuşma bahanesiyle" boş bir araziye götürüldü. İkili arasında çıkan tartışmada genç kadın bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da olay, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası’nda meydana geldi. Murat Ulaşan (27), geçen yıl önce boşandığı Bahriye Kalaycı’nın (25) yaşadığı eve gitti.
KONUŞACAKLARINI SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre Ulaşan, aracına aldığı Kalaycı’yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü.
GENÇ KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI
Murat Ulaşan, burada çıkan tartışmada önce defalarca Kalaycı’yı, ardından da kendini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BOŞ BİR ARAZİDE HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Bahriye Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Ulaşan ise ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ
Bahriye Kalaycı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak İsmil Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ulaşan'ın tedavisinin de sürdüğü belirtildi.