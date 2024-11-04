Konya haberleri: Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven - HABERLER | Son dakika haberleri

Konya haberleri: Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven - HABERLER | Son dakika haberleri

Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven! Konya'da, bir çocuk annesi ve 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı, geçen yıl boşandığı 27 yaşındaki Murat Ulaşan tarafından, "konuşma bahanesiyle" boş bir araziye götürüldü. İkili arasında çıkan tartışmada genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:58 facebook

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