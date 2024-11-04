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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu!

        Beşiktaş'ta maç trafiğinin artmasıyla birlikte sakatlıkların da artması teknik heyetin işini daha da zorlaştırdı.

        Giriş: 04.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:31
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        Beşiktaş, sezon başında şanssız bir sakatlık geçiren ve sezonu büyük ölçüde kapatan Necip Uysal dışında ilk önemli sakatlık 26 Eylül'de oynanan Ajax maçında Musrati ile gelmişti.

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        Libyalı futbolcu, sonrasında oynanan Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi.

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        Beşiktaş'ta 3 Ekim'de oynanan Eintracht Frankfurt maçında ise Ersin Destanoğlu sakatlanırken Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında oynayamadı.

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        Siyah-beyazlıların 7 Ekim'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkan Gabriel Paulista da uzun süredir takımdan ayrı durumda.

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        Dün takımla çalışmalara dönen Paulista, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.

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        Milli arada Kosova Milli Takımı'nın 15 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maçta sakatlanan Milot Rashica da adale sakatlığı yaşayan isimlerden birisi oldu.

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        Rashica, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçırdı.

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        Beşiktaş'ta son olarak dün oynanan Kasımpaşa maçında ilk yarıda adalesinde ağrı hisseden Ciro Immobile oyuna devam edemedi.

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        Adalesinden sakatlanan Immobile, Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Süper Lig'deki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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        Beşiktaş'ta yoğun fikstürün başlamasının ardından önemli isimlerin yaşadıkları bu sakatlıklar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve ekibi tarafından da mercek altına alındı.

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