Beşiktaş'ta sakatlık kabusu!
Beşiktaş'ta maç trafiğinin artmasıyla birlikte sakatlıkların da artması teknik heyetin işini daha da zorlaştırdı.
Beşiktaş, sezon başında şanssız bir sakatlık geçiren ve sezonu büyük ölçüde kapatan Necip Uysal dışında ilk önemli sakatlık 26 Eylül'de oynanan Ajax maçında Musrati ile gelmişti.
Libyalı futbolcu, sonrasında oynanan Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi.
Beşiktaş'ta 3 Ekim'de oynanan Eintracht Frankfurt maçında ise Ersin Destanoğlu sakatlanırken Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında oynayamadı.
Siyah-beyazlıların 7 Ekim'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkan Gabriel Paulista da uzun süredir takımdan ayrı durumda.
Dün takımla çalışmalara dönen Paulista, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.
Milli arada Kosova Milli Takımı'nın 15 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maçta sakatlanan Milot Rashica da adale sakatlığı yaşayan isimlerden birisi oldu.
Rashica, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçırdı.
Beşiktaş'ta son olarak dün oynanan Kasımpaşa maçında ilk yarıda adalesinde ağrı hisseden Ciro Immobile oyuna devam edemedi.
Adalesinden sakatlanan Immobile, Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Süper Lig'deki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.