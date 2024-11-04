Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları, birçok tartışmalı pozisyonun olduğu maçı değerlendirdi.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki galibiyetini değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...
"KALİTELİ KULÜBESİNE BAŞVURDU"
Uğur Meleke: Fenerbahçe ilk 65-70 dakikası oldukça problemli geçen ancak oyuncu değişiklikleri sonrası ibrenin lehlerine döndüğü bir gündü. Şenol Güneş mücadele gücü bu derece yüksek, en üst seviye stresli bir günde 88 dakika oyuncu değiştirmedi (ya da kulübesi yetersiz olduğu için değiştiremedi). Jose Mourinho ise takımı iki penaltıyla 2-1 geriye düştüğü sırada kaliteli kulübesine başvurdu, oyuna sonradan giren Dzeko’nun, İrfan Can’ın, Filip Kostic’in hepsinin maçın kaderine tesir ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu isimlerin yanı sıra maça ilk 11’de başlayan ve savunmada-hücumda olağanüstü mücadele eden En-Nesyri de bu maçın en iyilerindendi. [Hürriyet]
"SEZONA DAMGA VURACAK"
Gürcan Bilgiç: Muhtemelen bu sezona damga vuracak maçı izledik. Bu kez sahadaki ve VAR'daki hakemlerin kararlarıyla çok "gürültü" çıkacak. Ama nihayetinde "şampiyonluk" maçı izledik. Vazgeçmeyen, isteyen, risk alan Fenerbahçe karşısında, bu 90 dakikayı "sezonu kurtarma" maçı olarak belirleyen; oynayan Trabzonspor. Son saniyeye kadar heyecanı içinde taşıyan, kaçan golleriyle iki takımın da hak ettiği müthiş bir mücadele de vardı karşımızda . İki teknik adam "beraberlik" kelimesini sarf etmeden, lige damga vurmanın peşinde çıkardılar takımlarını. Hakem kararlarına rağmen ellerinden geleni yapan iki takım oyuncularına da helal olsun. Ne maç oldu ama… [Sabah]
"HAKEM VE VAR KARARLARI, MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"
Mehmet Ayan: Hakem ve V.A.R hakemi kararları her şeyin önüne geçti. Yadsımıyorum... Mourinho, Ertuğrul başkan, Şenol hoca ve Acun Ilıcalı açıklamalarıyla kendilerine göre hataları eksikleri anlattılar. Hakem konuştular yani... Gerçektir, sabittir, varittir. Hakem hataları maçın içine etki etmiştir... [Habertürk]
"ÇOK ÖNEMLİ 3 PUANIN SAHİBİ OLDU"
Ömer Üründül: Trabzon'da müthiş mücadele, maça damga vuran hakem ve VAR kararlarıyla ilginç bir maç izledik. Mourinho, Trabzon'un ikinci golünden sonra hamlelere başladı, girenler doğruydu. Ama yürüyen Tadic'le formsuz Fred'i sahada tutarak ve çift santrfora dönerek rakibe aslında avantajlı bir ortam sundu. Sınırsız enerji harcayan Trabzonlu futbolcuların yorulmasıyla F.Bahçe yoğun bir baskı kurdu. Önce beraberliği buldu, sonra da uzatmanın son dakikasında Amrabat'la çok önemli 3 puanın sahibi oldu. [Sabah]
"BU MAÇ DAHA ÇOK KONUŞULUR"
İlker Yağcıoğlu: 2. yarının başında Trabzonspor'un baskısıyla karşılaşan Fenerbahçe 2 penaltıyla yenik duruma düştü. İlk penaltı, penaltı değildi.Sonrasında yine beraberliği yakalayan Fenerbahçe'nin bu sefer maçı kazanmaya yakın olan taraf olduğunu gördük. Kalan dakikalarda Fenerbahçeli oyuncuların çabası meyvesini verdi ve son dakikalarda gelen golle Fenerbahçe çok önemli bir deplasman galibiyetine imza atmış oldu. Aslında bu maçta oyundan çok hakem ön plana çıktı. Özellikle VAR hakemi çağırdığı ve çağırmadığı pozisyonlarla Fenerbahçe'nin tepkisini çekti. Bu maç daha çok konuşulur. [Takvim]
"SON DAKİKA GOLÜ OLMASA..."
Engin Verel: Galatasaray'ın BAY geçtiği hafta, takipçilerinden Beşiktaş'ın kaybetmesiyle başladı. Bu pencereden bakıldığında Fenerbahçe için Trabzon deplasmanı daha kritik hale geldi. Kaybederse Galatasaray resmen BAY geçtiği haftadan 3 puan kazanmış gibi olacak. Bu maçı kaybetmek Fenerbahçe için şampiyonluk yarışından kopmak anlamına gelir. Amrabat'ın son dakikada attığı gol olmasa Fenerbahçe hak ettiği maçta puan kaybedecek ve belki de şampiyonluk yarışına havlu atacaktı. Yazık. [Akşam]
"GENÇ HAKEMLERE ŞANS VERİLMELİ"
İbrahim Yıldız: Son bölümde çift santrafora dönen Fenerbahçe, ev sahibi Trabzonspor’u zorladı. Son anda gelen gol bunun göstergesi oldu. Galibiyeti getiren golün sahibi Amrabat performansı ile sahanın en iyi oyuncusuydu demek doğru olur sanırız. Karşılaşmayı 26 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır yönetti. 2 penaltıyı VAR’ın uyarısı ile verdi. Trabzonspor’un golünü faul gerekçesiyle iptal etti. Hakem Çakır, kararları nedeniyle eleştirilen ve tartışılan isim oldu doğal olarak. Zorluk derecesi oldukça yüksek bir maçı yönetmek elbette kolay değil. Hata da yapabilirler. Genç hakemlerin yetişmesini hepimiz istiyoruz. Bu tür gençlere daha fazla şans verilmeli. [Habertürk]
"SKOR İÇİN ÇOK SAVAŞTI"
Güntekin Onay: Maça baskılı, tempolu ve istekli başlayan ev sahibi Trabzonspor idi. Özellikle kenarlardan Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile etkili olan Trabzonspor, o 20 dakikalık yoğun baskıdan golü çıkartamadı. Trabzonspor, ikinci yarıda skor için çok savaştı. VAR ile gelen 2 penaltı sonrası öne geçen bordo-mavililer Nwakaeme ve Visca yorulduktan sonra topu önde tutamadı ve taşıyamadı. Kulübe zayıf olunca da değişiklikler işe yaramadı. [Hürriyet]
"TEK SUÇLU AVCI MIYDI?"
Cemal Ersen: Son zamanlarda izlediğimiz en ilginç maç oldu. Futbolu ve mücadelesi dışında hakem kararları, VAR müdahaleleri ile öne çıkan bir doksan dakikaya tanıklık ettik. Trabzonspor adına var oluş savaşı idi. Rakibin kimliğinden çok ligin bu aşamasından sonra yarışa ne denli karakter koyacağı önemliydi. Son saniyede teslim oldu. Geriye düştükten sonra Video Asistan Hakemi odasının uyarısıyla gelen iki penaltı kararı ve golüne kimsenin sözü olamaz. Genç hakem bu pozisyonlarda kararsız kaldı, Riva’nın uyarılarıyla doğruyu buldu. Taraftar ise sahada başarılı sonuçlar bekliyor. Sürece bakarsak başkanın hedefi, geleceğe dönük dertsiz bir kulüp yapısı. Ancak isabetsiz transferin ve saha sonuçlarının izaha ihtiyacı var. Soru; kim sorumlu, kim mutlu? Tek suçlu sınırsız talepleri karşılanan Abdullah Avcı mı? [Milliyet]